"No hace falta": el sincericidio de Daniela Celis sobre su ausencia en el gran día de Thiago Medina

Thiago Medina tuvo su gran día al cumplir su sueño de abrir su propia verdulería. Este logro se sumó a la remodelación de la casa familiar, algo que el joven encaró apenas fue eliminado de "Gran Hermano". Este lunes, lo acompañaron Alexis "Conejo" Quiroga y Romina Uhrig pero no fueron de la partida Walter "Alfa" Santiago ni Daniela "Pestañela" Celis. La joven está en una relación con Thiago y extrañó que no pudiera reprogramar su agenda.

Ante las críticas, en la noche del lunes, Pestañela hizo su descargo en Twitter: "Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe, el proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quienes están a su lado. Mis felicitaciones fueron por privado como todo lo nuestro".

Pese a su aclaración, los mensajes del fandom fueron de apoyo y de cuestionamientos a la joven que "debería haber estado" con su pareja.

La felicidad de Thiago

En el día de su cumpleaños, Thiago cumplió otro sueño: abrió su propia verdulería y frutería en el barrio de Laferrere, donde vive junto a su familia. Los vecinos del barrio se acercaron a saludarlo, junto con algunos ex compañeros de Gran Hermano como Romina Uhrig o Alexis “Conejo” Quiroga.

Quien no asistió al evento -que salió en directo en el programa A la Barbarossa- fue Daniela, con quien tuvo una relación amorosa dentro de la casa. “Está en una reunión”, explicó el ex participante, al tiempo que cortó una cinta roja con una tijera para hacer oficial la inauguración de su local.

Thiago contó que la verdulería estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, aunque tiene pensado delegar un poco el trabajo porque se inscribió en el colegio para retomar sus estudios: “Me anoté en el colegio. Ahora le estamos metiendo a la verdulería y vamos a ver qué pasa. Estoy contento porque lo pude hacer”, expresó.