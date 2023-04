Marcos vivió un mal momento antes de viajar a Salta: ¿Qué pasó?

martes, 4 de abril de 2023 18:02

Este martes, el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, se mostró contento tras volverse a reencontrar con su familia y amigos en Salta. El joven llegó con numerosas valijas y con la compañía de Mora, su nueva mascota. Todo marchaba bien, sin embargo, casi se queda sin viajar por no encontrar su DNI.

El salteño comenzó a buscar por todos lados el documento y no lo encontraba. Minutos después, decidió utilizar la aplicación que le permitía tenerlo de forma digital, pero no su celular no le respondía. En el rostro del joven se podían ver los nervios por el momento que estaba padeciendo.

Por este motivo, tuvo que salirse de la fila para buscar el DNI. El joven estaba seguro que podía estar en el interior del bolso que llevaba. Pero, tras una intensa búsqueda no logró encontrarlo.

Tras intensos minutos, decidió sacar todo de su equipaje y afortunadamente encontró el documento y logró contar con los pasajes para viajar a su provincia a encontrarse con toda su gente.