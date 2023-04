Jey Mammon, volvió a hablar: "Lucas es víctima pero no mía, en absoluto"

martes, 4 de abril de 2023 09:02

El conductor Jey Mammon volvió a hablar de la denuncia por abuso sexual que recibió por parte de Lucas Benvenuto y aseguró que es un “pelotudo”, porque todavía está “cuidando” al denunciante cuando en realidad tiene pruebas para desmentir lo que dice.

"Que cada uno piense lo que quiera, que la televisión y los medios hagan lo que quieran. Algunos se lo tomaron con seriedad, pero muchos otros no. Me asombra soberanamente, no lo puedo creer", expresó Mammon en una entrevista en el programa Basta Baby, de A24.

"Yo sé que Lucas es víctima, no mía en absoluto, pero sí de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Entiendo lo que le pasa a la sociedad frente a la historia de Lucas", agregó.

"Yo soy consciente que forjé un vínculo de amor entre tus 16/17 años y sus 25. Yo tengo las charlas con él, que no voy a mostrar por una cuestión legal para resguardarme, pero que las tengo porque me sirven como prueba. Yo no me puedo estar comiendo este garrón", lamentó.

"Yo soy un pelotudo porque todavía lo estoy cuidando. Lo cuidé y lo sigo cuidando", aseguró.

Por otro lado, Jey Mammon indicó que no se considera un muerto social y que su carrera no está terminada, porque “el abuso es mentira”. Y afirmó más tarde nuevamente: “El abuso no estuvo ni en la fiesta, ni en mi casa ni en ningún otro lugar”.

Desmintió la denuncia de Lucas Benvenuto

En el comienzo de la entrevista, Jey fue consultado sobre si se imaginaba atravesar este momento. Su respuesta fue contundente: "No, en absoluto, por una sencilla razón, porque no lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en mi vida”.

“Hay una causa que existió donde Lucas Benvenuto se presentó y dijo que a sus 14 años estuvo conmigo. En la causa dice ‘no recuerdo si me puso algo en el trago’ lo cual es una verdadera atrocidad. Dice que se fue a dormir vestido y se despertó sin ropa. Y luego habla de encuentros a sus 14 años en una fiesta", siguió.

Fue entonces que dijo que tiene que contar “la verdad” y que tiene “pruebas” para presentar, algo que no hizo Benvenuto cuando lo acusó.

"En el año 2009, y te digo la fecha exacta porque tuve que hacer una reconstrucción. Yo no lo conocí a los 14 y nada de lo que dice sucedió a sus 14 años. Yo puedo demostrar que a sus 16 años lo conocí en una fiesta donde yo hacía streaming, hacía radio por internet para el colectivo LGTB", explicó el conductor.

"Yo vivía en el barrio del Once, y en mi programa hacía el personaje de Estelita. A esa fiesta fue Lucas, y ahí lo conocí y el registro que tengo es haber intercambiado una palabra como con cualquiera que estaba ahí. A esa fiesta Lucas fue con dos o tres amigos, uno de ellos me escribió estos días y me dijo que no podía creer lo que me estaba haciendo", concluyó.