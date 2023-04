El peor momento de Coti Romero, ex "Gran Hermano": "lo dejaron agonizando"

martes, 4 de abril de 2023 11:06

Coti Romero fue una de las participantes más polémicas de la última edición de Gran Hermano. Si bien muchos admiraron su juego, terminó saliendo antes de la gran final. fuera del reality no le fue nada mal. La correntina ya superó los 2 millones de seguidores en Instagram y aprovecha ese espacio para hacer publicidades pero también para contar las cosas que le van pasando en su vida.

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba. Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, se indignó la joven.

“Era un perrito que lo teníamos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente le pasó eso, pero nosotros en nuestra familia decimos que cuando pasa algo así, los perritos nos salvan de algo”, destalló Coti.

Quien estuvo al lado de la influencer correntina fue su novio, Alexis “Conejo” Quiroga, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano y siguió su relación al terminar el reality.

“Desde el día uno dije: ‘Acá vine a jugar’. Si bien te encariñás con la gente, como me pasó con Alexis y me pasó con las chicas en su momento, yo tenía muy adentro mío que venía a jugar, que sí o sí era un juego”, había explicado Coti al salir de la casa, luego de haber traicionado a las chicas al nominarlas cuando habían quedado lo contrario.