Irem Helvacioglu y Kerem Bürsin, juntos en una súper producción

domingo, 30 de abril de 2023 00:00

Ella conquistó a la audiencia como Nefes en Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz). Él con Serkan en Eda y Serkan: ¿será que es amor? (Sen Çal Kapimi). Ambos hoy son figuras reconocidas en distintas partes del mundo y los seguidores pueden verlos juntos en una superproducción turca. Se trata de los actores Irem Helvacioglu y Kerem Bürsin, figuras que lograron conquistar a la audiencia en diferentes países, entre estos Argentina.

Ella de 35 años y él de 33, son la cara de una película con la que ya cosecharon muy buenas críticas internacionales. Eflatun es el film que los tiene como protagonistas y que se estrenó en varias salas de cines internacionales en octubre del 2022. Allí Kerem Bürsin interpreta al personaje de Oflaz e Irem Helvacioglu a Eflatun.

"Me gustó mucho el guión, me impresionó mucho. No hay tipos extraordinarios en la historia. Yo he sido parte de esta historia", expresó Kerem al recordar lo que significó filmar esta película para él. Luego agregó: "Me gusta que sea independiente. Hay una historia pura y hermosa".

Eflatun es la historia de una joven que perdió la vista con 5 años y que, desde entonces y gracias a la ayuda de su padre, ha aprendido a moverse a través de las luces y sombras que es capaz de percibir. Trabaja en el taller de reparación de relojes que ha heredado de su familia. Un día, su vida da un giro inesperado cuando un hombre le deja su paraguas en un día de lluvia. Cuando escucha su voz, Eflatun cae enamorada al instante.

El filme es un proyecto independiente del director turco Cüneyt Karakus y logró generar muy buena química entre sus protagonistas. Los medios turcos han publicado que la pareja se llevó muy bien durante el rodaje y que Kerem aseguró que: "Eflatun es un personaje muy difícil para un actor y yo quise que Oflaz lo apoyara".

El rodaje de este film comenzó en el primer semestre del 2020 pero por la pandemia sufrió varias demoras que luego se trasladaron a la época de post-producción. Por eso, su estreno se hizo esperar y finalmente se dio casi a finales del 2022.