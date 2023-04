"Fue horrible", la China Suárez vivió un duro momento y lo compartió con sus seguidores

domingo, 30 de abril de 2023 20:40

Con el objetivo de interactuar con los seguidores, Eugenia "China" Suárez habilitó la caja de preguntas en Instagram para responder dudas e inquietudes. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando la artista compartió una pesadilla que había tenido días atrás. Para no olvidarse de los detalles decidió anotarlo, para contar cómo había sucedido.

"Tuve una pesadilla horrible, que me la anoté por qué no me la quería olvidar. Fue muy real", comenzó relatando la famosa.

Foto: Instagram

Luego, agregó que "soñé que me tenían que robar y yo ya sabía que venían a las 2 de la mañana. Sabía que venían a ese horario. No saben el dolor de panza que me agarró". Y destacó que en el sueño debía hablar con el representante para que no sean agresivos.

La joven reflejó en su rostro la preocupación y lo real que fue para ella ese sueño. Más tarde, continuó respondiendo dudas sobre la cantidad de tatuajes que tiene y su preferencia por las comidas.