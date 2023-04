Tamara Bella, angustiada con 8 meses de embarazo: “No se dónde va a nacer mi hija”

sábado, 29 de abril de 2023 11:05

Embarazada de 8 meses, Tamara Bella enfrenta uno de los momentos más difíciles en su vida. En medio del embarazo, la modelo se separó de su esposo Pablo Vázquez Kunz por violencia de género y no puede mantener el alquiler de la casa en donde está viviendo.

“Estoy embarazada de ocho meses, súper vulnerable, soy una mamá que labura todo el día. Necesito un montón de cosas. No tengo prepaga en este momento. No sé dónde voy a vivir, a parir”, reveló Tamara en ‘Nosotros a la Mañana’ y añadió: “Tengo un contrato en Pilar hasta junio, pero vivo en una casa imposible de pagar”.

La modelo contó el parto será por medio de cesaréa programada y quiere parir con su obstetra de confianza ya que padece “presión alta” y necesita sentirse segura en ese momento. “Hoy un parto sale 1 millón de pesos y un día en neonatología sale 260 mil pesos”, comentó.

Y añadió: “Trabajo de lunes a viernes en el Canal de la Ciudad y los fines de semana en el nueve, en el Instagram de acá para allá, pero tengo una hija, Renata, de 14 años que va al colegio en Pilar. La nafta, los peajes, el parto, y son muchas cosas”.

Además, confesó que el estrés está afectando el crecimiento Bruna, la bebé que está en camino. “Mi panza no está creciendo, estoy de ocho meses y no tengo panza todavía. Tengo una pancita mínima y eso es por el estrés y todo lo que estoy viviendo”, relató en ‘Mañanisima’ con Carmén Barbieri y continuó: “Todo es muy difícil y no tengo gente que me ayude acá en Pilar, mi familia está en capital y por eso me quiero mudar”.

La ex pareja de Tamara, con quien sigue casada, no se estaría haciendo cargo de los gastos del embarazo por lo que la modelo debió recurrir a la justicia. “La justicia falló a mi favor, él me tiene que pagar el sanatorio, la obra social para mí y la bebé y los alimentos para la beba, pero no está ocurriendo”, denunció.