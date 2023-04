"Voy a buscar chicas": Tomás Holder fue criticado por una actitud ante un colegio y se defendió

viernes, 28 de abril de 2023 15:33

Si algo han girado entorno a la figura de Tomás Holder fueron las críticas. El ex Gran Hermano fue duramente cuestionado desde que ingresó al reality por diferentes situaciones que iban desde el vínculo con su madre hasta la forma de tratar a sus pares. Ahora un nuevo escándalo se desató y esta vez es por "conductas inapropiadas" con menores de edad de un colegio privado.

Todo se dio cuando el influencer rosarino grabó un saludo desde un auto dedicado al hijo de una amiga de ella: “Joaco, ¿cómo estás, todo bien? Mirá a dónde voy a venir a buscar chicas. Chanan”. Luego Holder mostró la fachada de un colegio privado de la ciudad uruguaya de Canelones.

Esto derivó en una polémica tal que llevó a que las autoridades emitieran un comunicado y repudiaran las palabras. Tras esto, el ex participante de Gran Hermano decidió recurrir a sus redes sociales y defenderse.

“Me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas. Más que nada porque saben que fue en chiste, saben que siempre hice ese personaje en TikTok", comenzó expresando Holder en su historia de Instagram donde luego explicó que el video lo grabó hace poco más de un mes y que fue una broma para el hijo de su amiga que es uruguaya y tiene 11 años.

Además explicó: “me molesta mucho que todos los medios siempre quieran hacerme quedar mal o como una mala persona, cuando no lo soy. Estoy cansado, pero más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante. Así que no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos, que saben que no va a pasar, que saben que tengo una reputación impecable, nunca hice nada malo”.

El ex participante de Gran Hermano compartió la palabra de su amiga en la que ella se mostró sorprendida de la mala repercusión alcanzada: “No estaba ni al tanto de lo que había pasado (...). Este es el colegio de Joaco y yo estaba presente, así que sé que fue en tono de broma. Obvio que lo voy a aclarar porque sé con el fin que lo hiciste vos, que no estabas buscando nada, que era boludeando como siempre lo hacés”.

Finalmente, Holder apuntó contra la prensa, especialmente de la Argentina, a la que le pidió "que no inventen boludeces": "Y que cuando pase algo grave, lo tomen y ahí sí suban noticias, compártanlo. Porque un millón de veces hice cosas buenas, como querer ayudar a un nene con cáncer. Y junté 3 o 4 millones de pesos por mi cuenta, y nunca me ayudaron. Si yo hago algo bueno, súbanlo. Pero no publiquen cosas que son falsas. Todo el mundo sabe que soy un tipazo y todas las cosas malas que se dicen de mi son inventadas por ustedes y por esta sociedad mentirosa, fabulera, que no aceptan que un pibe de 22 años sea feliz. Así que... ¡fuck haters!”.