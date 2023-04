Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 28 de abril de 2023 00:00

Momentos decisivos se vivirán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela atraviesa un camino en el que la desconfianza se apodera de la protagonista ante un escenario de incertidumbre y posible engaño. Süreyya vio con sus propios ojos a su marido besándose con otra mujer en el pasillo de un hotel y ahora lo que sucederá será aún peor.

En el capítulo de este viernes, Özgür luchará por su vida en la habitación de un hospital tras ser atropellada por un auto mientras hablaba por teléfono. En el pasillo del nosocomio, su tío, Okan, hablará con su mejor amiga quien le dirá un dato que nunca imaginó y cambiará toda la escena.

"Creo que Özgür intentó suicidarse por un hombre llamado Faruk. Se que ese hombre intentó seducir a Özgur por un tiempo", comenzará explicando ante la mirada de sorpresa de él. Luego agregará: "le envió un mensaje ayer, mi amiga fue a la habitación, lo besó en la puerta. Pero sé que su esposa apareció. Özgür le preguntó sobre lo suyo, él le dijo que era un malentendido, la despidió y me dijo que estaba muy avergonzada por lo que pasó".

Tras escuchar estas palabras, no dudará en ir hasta la mansión de los Borán para enfrentar a su ex amigo y socio. Allí le recriminará lo que hizo con su sobrina y lo culpará de todo lo ocurrido. "¿A caso no tienes esposa, no tienes moral?, ¿cómo te metiste con mi sobrina?", serán las primeras palabras que salgan de su boca al ver a Faruk.

Luego contará delante de toda la familia que Faruk se llevó a su sobrina "a la habitación de un hotel, es un monstruo". Tras esto, Esma entenderá por qué se había dado el cuadro de embriaguez de Süreyya la noche anterior y tratará de entender por qué ella no quiso contarle nada.

"Usted estaba muy enfadada, tampoco iba a creerme", le confesará a lo que Esma intentará aclararle: "le hubiera pedido a Faruk explicación. Sé que él no tiene ojos para otra mujer más que para tí. Ver a tu esposo en esa situación cuando le querías dar una sorpresa. Me imagino cómo te sentiste. Entiendo muy bien tu dolor".