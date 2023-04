La increíble cifra en dólares que cobra Alfa de Gran Hermano por hacer una “presencia”

miércoles, 26 de abril de 2023 18:25

Walter “Alfa” Santiago fue uno de los jugadores más polémicos de la última edición de Gran Hermano. Pero también se convirtió en uno de los más populares y más buscados por el público.

Dentro de la casa, contó varias de sus historias de vida, de sus amistades con famosos cuando vivió en Argentina y de toda la gente que conoció cuando estuvo en Miami. Pero al salir, siguió dando qué hablar en cada visita que hizo a los programas de televisión que lo tuvieron como invitado. Incluso sorprendió con su romance con Delfina Wagner, una joven casi 40 años menor que él, que lo acompaña a sus entrevistas en televisión.

Alfa también visitó programas de radio, donde opinó sobre sus ex compañeros y se refirió a cómo ve la política, aunque destacó que no se involucraría si lo tentaran porque no entiende del tema.

Lo cierto es que la fama hizo que varios sean convocados para hacer “presencias” en boliches o centros comerciales, tanto en Argentina como en Uruguay, donde el programa también fue un éxito.

Aprovechando la suba del dólar, Alfa optó por pasar su cachet en esa moneda para que su dinero no perdiera tan rápido su valor: “¿Qué tal, cómo te va, viejo? Mirá... lo que están cobrando todo, y yo te tengo que cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. Decime vos”, se escucha decir al ex Gran Hermano en un audio que compartió Ángel de Brito en su programa, LAM.

Otra cifra que trascendió fue la que pide Julieta Poggio. La modelo, actriz e influencer solicita 1 millón de pesos por media hora de presencia en un boliche. La joven tiene a su madre como manager, pero desde antes de entrar a GH, ya que trabaja en modelaje y actuación desde que era chiquita.