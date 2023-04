Shock: Santiago del Moro compartió una foto inédita de sus comienzos en TV y causó furor

martes, 25 de abril de 2023 00:00

Santiago Del Moro compartió con sus seguidores un recuerdo inédito de sus comienzos en televisión y causó sensación. El conductor de "Gran Hermano" y del "Club del Moro" en más de una oportunidad habló de sus primeras apariciones pero esta vez logró sumar un recuerdo en imágenes.

Según contó Santiago, una de las primeras coberturas fue en los carnavales pero lo que jamás imaginó fue que debería vestirse para la ocasión. Es así que en la foto que compartió gracias al hallazgo de su madre, se ve a un Del Moro mucho más joven y listo para salir a darlo todo. "Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños", escribió entre líneas con la divertida anécdota que resaltó Telefe.

Su mensaje completo dice: "Noooo esto es genial jajaja! Mi vieja recién me mandó esta foto que encontró revolviendo algunos recuerdos!!! Jajaja ! Les cuento… me mandaron en mis inicios en la tv a cubrir los carnavales, nunca pensé que eso incluía ponerme ese “outfit” y salir a la comparsa! Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños!!! Me pintaron todo y me soltaron a sambar, jajaa!!! Hace rato cuento la anécdota y hoy apareció el testimonio y lo quería compartir!!! En cualquier momento vuelvo a las pistas jajaja".

Belu Lucius fue una de las famosas que comentó y sin rodeos dijo: "Que tu mamá siga mandando fotooooss!!!!!!!!".