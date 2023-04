Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 25 de abril de 2023 00:00

Comenzaron los momentos culminantes de Amor de Familia y con éste la historia transita su última etapa. La ficción de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, avanza rumbo al final con nuevos giros y los celos protagonizando la trama.

En el capítulo que se verá este martes, Fikret (Alp Akar) y Kiraz (Zeynep Selimoglu) acompañarán a su primo Ersin (Cankat Aydos) a ver a Necibe (Benian Dönmez), la mujer que es vecina de los Elibol. El objetivo es acercarla al hermano de Fikri (Reha Özcan), Zihni (Selahattin Tasdögen), para que lo vea con otros ojos y tenga la posibilidad de empezar una relación.

"Ese hombre es mi querido padre y tío de estos niños. Acaba de perder a su madre y hace un año perdió a su esposa", explicará Ersin a Necibe y le confesará: "dice que siempre ve al fantasma de mi madre. Venimos de un pueblo lejano y mi padre se siente muy solo acá. Él está muy mal, al menos hubiera alguien que lo comprendiera".

Por otro lado, Tufan caerá en los brazos de Ferda que aprovechará la decepción de él con Tülay tras recibir un mensaje de texto que le indicó que ella conoció a otro hombre. "Todo va a estar bien, cómo es posible que haya querido a alguien más y no a un caballero como tu", lanzará Ferda.

Luego lo consolará y le pondrá su pecho para contenerlo: "eres muy valiente y lo vas a superar, no te voy a dejar".

Lejos de todo esto, Filiz y Baris irán a la cena de aniversario del hospital y allí se encontrarán con Neslihan, la mujer que fue novia de Baris antes de Nihal. "Mira, ahí está Neslihan, ¿por qué no la saludamos, que es quien nos invitó?", lanzará Filiz a su marido pero él verá esta propuesta con desconfianza por lo que ella pueda provocar.

"No tienes por qué estresarte, supongo que imaginas que voy a golpearla por haberle dicho príncipe a mi esposo, o tal vez arrastrarla por tofo el lugar por haberte coqueteado. ¿En serio me crees capaz, tan poco me conoces?", expresará la joven para calmar a su marido. Sin embargo él dudará: "se que algo estás planeando y espero que no sea terrible".

Finalmente, un hecho trágico ocurrirá de manera paralela y tendrá como protagonista a Cicek (Sahra Sas). La amiga de Filiz sufrirá un accidente de tránsito y terminará internada en el hospital.