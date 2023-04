Tinelli busca convencer a una reconocida modelo para que se sume al Bailando 2023

domingo, 23 de abril de 2023 00:00

Marcelo Tinelli trabaja fuertemente para la nueva edición del Bailando 2023, el conductor busca sumar a reconocidas figuras para el programa que será emitido por América TV, este año. Hay varios competidores de Gran Hermano que estarían negociando la propuesta y otros que optaron por rechazarla, para seguir trabajando con Telefe. Sin embargo, esto no significó un impedimento para Marcelo, ya que habría comenzado con tratativas para sumar a una reconocida modelo al programa.

Uno de los panelistas de Desayuno Americano confirmó que Tinelli quiere que Camila Homs se sume al Bailando y estarían esperando la confirmación de la modelo. La joven no rechazó la propuesta, pero les pidió tiempo para analizarlo.

Además, en el programa conducido por Pamela David aseguraron que hay grandes posibilidades que la expareja de Rodrigo de Paul sea la próxima confirmada del Bailando 2023.

"Estamos charlando todavía, tendrá que verlo después mi representante. Me gustó la propuesta, muy interesante. Me encanta bailar", destacó la modelo en una entrevista en América TV. Y agregó que no tendría ningún problema en bailar canciones de Tini Stoessel.