"Frío hogar", los sugestivos posteos de Erol Gedik, Murat en Amor de Madre

domingo, 23 de abril de 2023 00:00

Es uno de los actores más atractivo de la televisión turca y supo ganarse el amor de la audiencia tanto en su país de origen como en cada país en el que su novela se emite. Erol Gedik es el protagonista de Amor de Madre, la novela turca de ElTrece cuyo título original es Canim Annem.

El actor interpreta a Murat, un hombre desilusionado y rencoroso de su esposa, Cemre, que al morir ella se hace cargo sólo de su pequeña hija Zeynep. Sin embargo, con el tiempo conoce a Nazli, quien se convierte en su gran amor: una mujer muy parecida a su ex esposa.

Pero, detrás de esta maravillosa historia se oculta un actor turco que se ha convertido en uno de los galanes con mayor ascenso entre el reconocimiento del público. Tal es así que hoy cuenta con más de 13 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde los fans siguen de cerca cada paso que da.

Si bien es muy reservado de su vida privada y nunca comparte fotos con su familia, sí le gusta compartir imágenes de campaña y promociones de su novela Amor de Madre. Fiel seguidor de las redes sociales, Erol no sólo es amante de la actuación y el deporte, sino que también es un gran apasionado de la moda y la fotografía.

A pesar de no descuidar sus redes, el ámbito amoroso es uno de los más desconocidos entorno al actor y sus amores los mantiene al margen del ojo público. Es por eso que dos posteos que hizo hace apenas unos días en su cuenta de Instagram no pasaron desapercibidos y llamó la atención de sus seguidores.

El primero lo hizo el el sábado pasado. "¿Jugamos 3 monos?", escribió en un posteo en el que sus palabras las acompañó con los emoticones de los tradicionales e históricos "monos sabios" de "No ver el Mal, no escuchar el Mal y no decir el Mal". Junto a este texto compartió una foto de él mirando a la pantalla, conjugando luces y sombras.

El segundo posteo lo hizo al día siguiente. Esta vez sumó varias fotos más por el mismo estilo pero con otro mensaje que generó más inquietud en los seguidores. "Hogar Hogar, dulce y frío hogar", escribió junto a 5 fotos de las cuales 3 eran de él con el juego de luces y sombras; otra imagen era tomada desde su ventana a una farola de la calle en plena noche; mientras que la última era de una cama tendida.

"Esta secuencia de fotos tiene la combinación de... lo natural con lo misterioso", escribió un seguidor a lo que otro agregó: "nada como el hogar". Y una fans argentina fue más allá con su respuesta: "Sí quieres puedes venir a mí hogar".

¿Qué significarán esos posteos?. Por ahora sembraron la duda... habrá que ver sus próximas publicaciones o estar atentos a las repercusiones de la prensa turca.

¿Quién es el actor?

Erol Gedik nació el 24 de septiembre de 1980 en Estambul, Turquía, y actualmente tiene 42 años de edad. Desde muy joven se mostró interesado en los deportes y se graduó de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad del Mármara.

Durante sus años universitarios, se caracterizó por su vida atlética y se interesó por el kitesurf, el snowboard, el wakeboard y otros deportes de combate.

Tras esto, despertó su deseo de dedicarse a la actuación y estudió interpretación. De la mano de Amor de Madre se convirtió en uno de los actores más reconocidos fuera de Turquía.