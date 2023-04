Zaira Nara, furiosa: “Se me trata con una falta de respeto absoluta”

sábado, 22 de abril de 2023 13:53

Zaira Nara publicó un furioso comunicado, luego de ver en televisión la devolución que hicieron en un programa sobre una entrevista que concedió durante un evento. La modelo destacó que le dedicó tiempo a contestar preguntas picantes del notero cuando en realidad quería volver a su casa con sus hijos, por respeto al trabajo del cronista que la esperaba. Sin embargo, sintió una falta de respeto al ver lo que decían después de la entrevista.

“Cuando la nota llega al piso se me trata con una falta de respeto absoluta, buscan la malicia a cualquier costo. Ojalá puedan dormir tranquilos. Y ojalá también puedan, por un segundo, ponerse en el lugar del otro a la hora de hablar de tantos temas inventados con tanta liviandad. ¿Por qué tengo que soportar que me falten el respeto?”, se quejó Zaira.

La menor de las hermanas Nara le dio notas a Intrusos y a LAM. En el programa de Ángel De Brito dijeron, entre otras cosas, que “la dejó el polista (por Facundo Pieres). Se mataron con Paula Chaves”. También revelaron que su ex marido, Jakob Von Plessen, “empezó a sospechar de ella, se separaron, volvieron, fueron a Sudáfrica y cuando volvieron ella le juró que se había terminado lo de Pieres. A él no le cerraba y le clavó un micrófono en el comedor diario. Los cuernos de los elefantes de África eran más chicos”.

Zaira Nara se separó hace pocos meses de Jakob, con quien tuvo a sus dos hijos (Malaika, de 7 años y Viggo, 3) y durante el verano se publicaron fotos suyas junto al polista Facundo Pieres, también recientemente separado. Sin embargo, ella optó por no nombrarlo nunca ni blanquear la relación.

“Dejen de ponerle títulos. Yo nunca aclaré. El año pasado terminé una relación de muchos años, muy importante, y nunca aclaré ni di ningún otro titular. No hay nada que aclarar ni para un lado ni para el otro. Soy una persona libre que tiene ganas de divertirse. Por ahora no me estoy divirtiendo, les aclaro”, le dijo a Intrusos.

Facundo Pieres fue pareja de Paula Chaves, hace muchos años y a la modelo y conductora no le habría caído en gracia la nueva relación de su amiga. “No sé qué se habló pero la relación está como tiene que estar, bien. Me la cruzo casi todos los días porque vamos al mismo gimnasio, al mismo supermercado. La relación está bien”, aclaró Nara.

Cabe destacar que Paula Chaves había dado a entender que quedó cierta tensión entre ellas: “Está todo bien. La vida misma. A veces, me cuesta caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea, sino que pasó la vida y cuestiones que, tal vez, nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, mucho amor y una amistad muy larga. Pero, pasaron cosas en la vida que hicieron que no compartamos tanto como antes. Pero el amor y la amistad están”.