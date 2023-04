Trapitos al sol: Cau Bornes contó intimidades sobre su pelea con Valeria Lynch

jueves, 20 de abril de 2023 16:55

Hace pocos días trascendió la información de la pelea entre Valeria Lynch y Taís, la hija de su ex pareja Cau Bornes, a quien la artista crió desde los 5 años como si fuese propia. En una entrevista con Socios del Espectáculo, el artista brasileño aclaró que Valeria expulsó de su casa a su hija Taís, de 20 años, hace un año y medio.

“A Taís la echó hace un año y medio. La echó porque parece que Mariano (Martínez, el novio de Valeria) tenía Covid-19, andaba así por la casa y Taís le dijo ‘Mariano, ponete el barbijo’. Él no quiso y Valeria salió y le dijo ‘nena, si querés, andate’. Ella me llamó llorando y le dije ‘vení conmigo’”, explicó.

“La bloqueó en el teléfono y Taís llorando en el teléfono me dijo ‘papá, perdí una mamá con 5 años y con 20 una que me bloquea”, reveló Bornes, que catalogó a su ex como “una mamá de marketing”.

“Ella siempre dice ‘es mi hija, es mi hija’. Por eso no hay nada peor en la vida que engañar el corazón de una chica lastimada… Tengo agradecimiento con Valeria cuando con 5 años Taís le dijo ‘cuando vos seas la esposa de mi papá, ¿vos querés ser mi mamá? Porque yo ya no tengo mamá’. Valeria se arrodilló, lloró y le dijo ‘vos sos la hija que yo esperaba, tengo a Federico y a Santiago’. Yo tengo agradecimiento con ella, pero los límites los ponía yo. No es hija de ella. La sangre no es agua”, aseguró.

Lo cierto es que Valeria y Cau mantuvieron un escandaloso divorcio. “Mis abogados perdieron la compensación económica porque pasó el tiempo. Yo nunca pedí una compensación mensual”, afirmó el artista, quien asegura que se hace cargo de los gastos de su hija, como por ejemplo, la universidad.

Por último, habló sobre los años tormentosos que vivió junto a la artista: "Ella me engañaba y yo a ella también. Ella me maltrató, con gritos de violencia y yo nunca la maltraté".