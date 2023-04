Mica Viciconte y Fabián Cubero se cruzaron en vivo: "Con el nene me gustaría que afloje"

jueves, 20 de abril de 2023 00:00

Este miércoles, Mica Viciconte y el ex futbolista, Fabián Cubero, fueron la pareja invitada para la terapia del diván de Vero Lozano en Cortá por Lozano, y protagonizaron un divertido ida y vuelta en el que se cruzaron.

Los dichos de Cubero aparecieron cuando Mica admitió que es "muy estructurada" en la crianza de su pequeño hijo Luca, que el próximo 6 de mayo cumplirá su primer año de vida. En ese momento, Cubero admitió los dichos de la rubia y ella explotó.

"Estoy todo el día con él, y cuando llega la hora del padre quiere jugar. Entonces 'dame con papá'. A mí me toca darle la comida y dormir", cerró Mica Viciconte mirando a Fabián Cubero. Mica explicó eso luego de Fabián resaltara que el bebé prefiere estar más en sus brazos que en los de su mamá.

"Con el nene me gustaría que afloje un poco con los horarios. A veces tiene cosas que hacer, entonces, busco al nene por Telefe, me voy al colegio a buscar a las nenas y me voy a casa. Entonces ella por ahí llega tarde… El otro día le pregunté a las 18.50 qué come el nene y me dijo que le haga papilla", recordó "Poroto".

Ese fue el escenario en el que Viciconte comenzó a reírse sola, y Cubero completó: "Y me dice 'no llegás'. Si le doy de comer a las 18.55 se arma…".

"18.30 come, 18.50 toma una parte de la mamadera, después se baña 19.15 hasta las 19.30 puede disfrutar el baño. Y después la mamadera, dejarlo en la cuna para que duerma solo y tranquilo. A las 20 debería tener los ojos cerrados. Más o menos", detalló la rubia sobre la rutina de su bebé.

"Pero bueno… ¿El nene qué hace? Duerme toda la noche. 20.15 me lo durmió el otro día", agregó. "15 minutos me pasé. Tengo multa. ¡Se dan cuenta por qué él me quiere buscar!", cerró.