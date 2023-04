"Me pasó la vida": Silvina Luna lanzó un fuerte mensaje tras recibir duros comentarios

domingo, 2 de abril de 2023 00:00

"No hay que opinar de cuerpos ajenos". Con esas palabras Silvina Luna inició un vídeo que subió a su cuenta personal en Instagram. La actriz decidió mostrarse a cara lavada para responder las duras críticas que viene recibiendo hace varias semanas.

"Esta soy yo, sin maquillajes, sin filtros, sin rellenos. Hace años que dejé de hacerlo", sostuvo la famosa. Y agregó que el viernes subió una publicación y quedó asombrada con la cantidad de comentarios negativos que recibió y aseguró que si bien a ella esto no le afecta, hay muchas chicas que en su lugar pueden sufrirlo.

"Me preguntan qué me pasó en la cara, los años me pasaron, ya tengo 42 años. Se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, me pasó la vida", comentó la mujer.

Foto: Instagram

Más tarde, pidió a todos que tomen dimensión de lo que pueden ocasionar con las críticas. "No se opina de los cuerpos ajenos, de la ropa, de nada", resaltó Luna.

En el pie del video de varios segundos escribió que "me levanté con ganas de compartirles este mensaje . Les deseo un buen finde". En pocas horas la publicación superó el millón de vistas e incontables comentarios de apoyo.