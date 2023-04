"Si alguno quiere irse, tiene las puertas abiertas": advirtieron a los competidores de GH

miércoles, 19 de abril de 2023 00:00

"Si alguno quiere irse, tienen las puertas abiertas, pero que se olviden de Telefe". Con esas palabras aseguraron en LAM que advirtieron a los competidores de Gran Hermano tras las numerosas propuestas laborales que comenzaron a llegarle a la mayoría de los participantes. Afirmaron que muchos están expectantes con lo que sucederá en el Bailando, sin embargo, desde el canal de las tres pelotas ya marcaron territorio.

La panelista, Yanina Latorre sostuvo que las prioridades del canal son: Marcos, Alfa, Nacho, Daniela, Julieta, entre otros. El objetivo del canal sería resguardar a los que ellos consideran que fueron fuertes y que siguen contando con el apoyo del público.

Vale destacar que semanas atrás trascendió que Telefe tendría una propuesta laboral para los finalistas, pero no brindaron mayores detalles.

“Si alguno quiere romper el contrato con algún abogado, lo puede hacer", destacó la Yanina. Y agregó que no sería la primera vez que sucedería ya que Cristian U cuando ganó Gran Hermano en 2011, lo pusieron a entregar las flores a los invitados de AM y no le gustaba. Él quería ir al Bailando y finalmente su abogado le destrabó el contrato y terminó bailando con Laurita.

Restará saber qué sucederá con el futuro del resto de los competidores que buscarán quedarse con la propuesta laboral adecuada. Coti Romero y su novio, "Conejo" Quiroga formarían parte del Bailando.