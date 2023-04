Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 19 de abril de 2023 00:00

El amor ya no se puede ocultar más entre los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?. La ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Sen Çal Kapimi, avanza de la mano de los sentimientos incontrolable entre ambos.

En el capítulo que se vio este martes por Telefe, Eda se despidió de Serkan y éste buscó la forma de retenerla a través del trabajo. Sin embargo, ella no está convencida que seguir junto a él sea una opción.

En el episodio que se verá este miércoles, Leyla le contará a Eda que reservó dos pasajes a Inglaterra, de los cuales uno es para Serkan y el otro cree que es para Selin. Esto desatará la desilusión de Eda quien se resiste a pensar que él la ama.

"Por qué soy tan tonta, qué rápido caí con este hombre. Va a Londres con Selin la semana que entra, no habrá boda. Ya hicieron las pases, se contentaron pero nunca me dijo. No entiendo por qué dejé que llegara hasta aquí", le dirá ella a su amiga Ceren quien tratará de contenerla.

Pero más tarde una buena noticia llegará a su teléfono. Es que mientras Engin trata de convencerla de que se quede en la empresa, recibirá la propuesta de retomar sus estudios universitarios en Italia.

"Me voy a Italia, a estudiar", lanzará e inmediatamente Serkan la tratará de convencer que no se vaya. "Te vas a ir sin decírmelo. Esto no se tiene que acabar", apuntará.

Ante esto, Eda será contundente: "tu quieres que todo sea como tu lo quieres. Quieres a Selin y se dio. Están juntos, lo lograste. Ya dejame en paz para que yo haga mi vida. Si quieres a alguien en tu vida, puedes hacer algo muy simple en vez de ofrecerle trabajo. 'No te vayas', dilo Serkan".

"A mi no me corresponde", sentenciará él.