Carina Zampini contó por qué guardó silencio por la muerte de Gerardo Rozín

martes, 18 de abril de 2023 00:00

Carina Zampini habló de Gerardo Rozín a un año de su fallecimiento. Cuando en marzo del 2022 se conoció la triste noticia de la partida del periodista, ella prefirió el silencio para tan doloroso momento.

Lo cierto es que varios medios buscaron su palabra ya que había sido la primera co-conductora de La Peña de Morfi y su amistad estaba a la vista. Aun así, Carina se llamó al silencio y ahora decidió referirse al tema en una entrevista en ElTrece.

Sobre Rozín, Carina Zampini contó que fue él quién la eligió tras un piloto del programa . “Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, dijo.

Consultada por su llamativo silencio, la actriz hizo hincapié en su manera de llevarse con las redes sociales. “Yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real(..)Por eso no puse nada ahí”.

Entonces habló del último tiempo de Gerardo y aseguró que sabía lo que estaba atravesando. “Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás(...) La verdad es que es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás”.