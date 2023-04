Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 17 de abril de 2023 00:00

La paz parece nunca estar presente en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita momentos en los que el amor es protagonista por el "Día de los Enamorados" pero nada es como se espera.

En el capítulo de este lunes, Ipek le confesará a Okan que está dispuesta a rescatar su matrimonio y para ello no aceptará la demnada de divorcio. "Decidí darle una oportunidad más a mi matrimonio", le expresará en una salida a solas con él.

"Me dejaste completamente mudo pero es tu felicidad lo que debe importar. Me dijiste que ya lo habías intentado antes", le confesará él con gran desconcierto.

"Okan esta vez Fikret me ha buscado para conquistarme. ¿Por qué debería resistirme mientras él tiene buenas intenciones conmigo e intenta enmendar sus errores", destacó ella.

Sin embargo no todo será como ella cree. Es que Fikret recibirá una confirmación que nunca imaginará. Su empleado Nazif le dirá que Ipek fue a buscar un lugar para vivir con su jefe Okan.

"La señora Ipek busca una casa con ese hombre. Fue a buscar una casa con un hombre calvo. Ese hombre me provocó y por eso peleamos", señalará Nazif notoriamente ofuscado y decidido a tomar una acción al respecto.

Paralelamente, Adem invitará a Okan que se vaya de la empresa "por respeto por Faruk". "Vas a irte del edificio, termina con los malos modales de hombre cobarde. Toma tu auto y vete de Estambul. Yo me quedaré en esta oficina", señalará.

Por otro lado, Günes hablará con Senem para confesarle que le está costando mucho llevar la relación con Adem, después de que fue padre con Dilara.

"Ellos deben saber cómo entenderse. Hace tiempo que estaba listo a tener un bebé pero no es algo que yo buscaría. Me alegré porque me hubiera incomodado tener un bebé pronto", señalará Günes quien aseguró que no se imagina teniendo un hijo.