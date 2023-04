Amor de Familia: avance del capítulo de este lunes

lunes, 17 de abril de 2023 00:00

Una trampa muy peligrosa y una mentira descubierta atravesará al capítulo de este lunes de Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela transita una serie de situaciones en la que sus protagonistas están en riesgo de morir y a su vez una sorpresa sacudirá a todos.

En el capítulo de este lunes, Fikri y sus hijos se llevará una gran sorpresa cuando descubran que Zihni y Ersin Elibol no son dueños de la mansión en la que están viviendo sino que estaban a cargo de cuidarla. El joven Ersin había dicho quesu padre la había comprado a un coronel pero la mentira durará muy poco. Es que en medio de una reunión familiar, el gendarme ingresará a la casa y desenmascarará a todos.

"Coronel, ¿qué hace acá?, ¿por qué está aquí?. Pensé que no regresaría antes de junio, ¿por qué regresó antes de tiempo?", lanzará el verdadero dueño de la mansión dejando a todos atónitos. Es que entre los presentes estará, inclusive su novia quien también quedará sorprendida.

"Te di las llaves para que te hicieras cargo mientras estaba de viaje pero no para que usaras mi casa", señalará el coronel provocando un verdadero caos, especialmente con los padres de su novia que son de alta clase social.

Lejos de todo esto, Rahmet seguirá preso de Murtaza quien lo tiene cautivo con el objetivo de conseguir que diga dónde está Fikri, el asesino de su sobrino. "No te diré donde está mi familia, ni siquiera importa que me mates. No se donde están. Lo siento, si me matas no habrás conseguido nada", expresará el hermano de Filiz.

Sin embargo, la venganza de Murtaza se verá interrumpida por la maniobra de Deniz que usará sus encantos para seducirlo y hacerlo caer en una trampa peligrosa. En un boliche irá a conquistarlo con el fin de que caiga rendido a sus pies y así ser fotografiado para exponerlo ante su esposa.