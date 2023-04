"Nos pidieron que...": una competidora de GH reveló un secreto de la producción

sábado, 15 de abril de 2023 17:50

Este sábado, una competidora de Gran Hermano (Telefe) realizó una transmisión en vivo por Tik Tok y brindó secretos de la producción. Se trata de Juliana Díaz, la joven que fue expulsada del reality tras incumplir las reglas del juego en la instancia de repechaje.

"No me hagan hablar, miren que cuento todo", comenzó la joven, entre risas. Fueron alrededor de 5 mil las personas que estuvieron conectados al vivo para conocer qué fue de la vida de la participante. "Tini" como le decían en la casa más famosa del país sostuvo que muchas de las cosas que pasaban estaban "arregladas". Y agregó que prefiere quedarse con las personas que realmente la conocen y no con aquellos que la critican por haberse quedado con la imagen del personaje que mostró en la televisión.

"Nos pidieron que digamos esas cosas, era parte del show", comentó la joven, en referencia a lo que sucedió con el mensaje que le dedicó a Romina y Julieta, en instancias finales del programa. Y explicó que buscaron a Coti Romero y Walter "Alfa" junto a ella para dedicar los mensajes "más picantes".

Además, agregó que son muchas las cosas que sucedieron y que no pueden contar. La exjugadora afirmó que está muy contenta con su paso por el programa y que se vienen muchos proyectos laborales, gracias a eso.

Los seguidores le consultaban la posibilidad de que estuviera con su pareja, Maximiliano, en el Bailando, pero la joven no emitió respuesta sobre ese tema.