Coti de GH estalló con un contundente mensaje: "Me callé por Marcos, pero..."

sábado, 15 de abril de 2023 07:45

En la madrugada de este sábado, Coti Romero, la polémica concursante de la última edición de Gran Hermano usó sus redes sociales para dejar un contundente mensaje a sus haters y sus seguidores desataron una ola de comentarios.

La correntina que hace poco tiempo estuvo en su provincia natal junto a Alexis "El Conejo", su novio, regresó a Buenos Aires para seguir con compromisos laborales y sorprendió a todos.

"Me callé en su momento porque no estaba bueno cagarle lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo", comenzó escribiendo en la red social del pajarito.

Y agregó contundente: "Me tienen los huevos por el suelo hdps".

Si bien la pelirroja no aclaró a qué se refería, sus seguidores le brindaron apoyo frente a supuestas situaciones en las que habrían hablado mal de ella. Pese a eso, fue el único mensaje que publicó y no se explayó en el tema.

Minutos antes, Romero también había compartido un twitt que decía: "Cata, Romina de fondo en la historia de Nacho hablando de Coty?? jajajaja SUELTENLA ya termino Gh mamus!".

"Y si después de que las escuché hablar horriblemente mal de Marcos en maquillaje, (en el último debate) me di cuenta aún más de eso jajajaja de la bronca que me dió, salí volando y Agus me tuvo que calmar", respondió Coti a una presunta situación que se habría vivido en Telefe.

Y finalizó: "Nunca voy a entender la bronca que le tienen a Marcos, es puro amor, cuando lo necesitaron siempre estuvo dispuesto a escuchar a quien lo necesite, nunca se tomó las cosas personales, siempre tiene algo bonito que destacar de los demás, no merecen una persona tan buena".