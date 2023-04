Todo mal: Thiago de GH tuvo una reacción tajante con L-Gante por Daniela

viernes, 14 de abril de 2023 00:00

Días atrás, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano, Thiago Medina, abrió su propia verdulería y decidió invertir en un negocio que ya conocía, aunque esta vez lo hizo bajo su gestión. En la inauguración, varios de sus compañeros lo acompañaron incluida su novia, Daniela Celis, con quien después viajó a Salta a visitar a Marcos Ginocchio.

Luego de la salida de Daniela de la casa, la joven había revelado que el cantante L-Gante había intentado comunicarse con ella a través de las redes sociales, hecho que el artista negó. Sin embargo, la morocha agregó que L-Gante continuó hablándole por el modo efímero de Instagram, que permite que los mensajes se borren luego de un tiempo.

Ante eso, Thiago tomó una decisión con L-Gante y decidió bloquearlo de las redes sociales. "Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé", contó Medina en Cortá por Lozano.

Daniela se sumó a la revelación de su novio y justificó la actitud. "Es que no paraba de mandar mensajes, chicas, todo el tiempo mandaba mensajes, él me mandaba", dijo.

"Si lo conozco y me enamora, por supuesto nos sentamos a tomar un café, pero si conozco a alguien, es difícil...", había dicho Pestañela, anteriormente.