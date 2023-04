Julieta de Gran Hermano y Lucca: ¿siguen juntos?

viernes, 14 de abril de 2023 16:15

Julieta Poggio y Lucca Bardelli ¿siguen juntos?. Ésa es la pregunta que una y otra vez realizan los seguidores de la participante de Gran Hermano. Aún no pasó un mes de que ella volvió "a la libertad" tras estar cinco meses encerrada en la casa del reality de Telefe y no para de hacer presentaciones y viajes.

Este jueves, viajó a Uruguay donde se presentó junto a Daniela Celis, Nacho Castañares y Walter "Alfa" Santiago en un programa de televisión y las redes sociales estallaron. Es que se convirtió tendencia el nombre de los chicos pero especialmente de Marcos Ginocchio, el ganador del reality, por no haber visitado el vecino país.

Julieta y daniela en Uruguay uD83DuDC83uD83DuDCA3 pic.twitter.com/RITJtpaNkc — ?«BJ»? (@Vvgnr) April 14, 2023

Allí vivió muchos momentos de mucha adrenalina que incluso se extendieron a este viernes, día que sigue compartiendo sus recorridos por las tierras uruguayas y las exquisitas comidas que disfruta con sus amigos. Pero lejos de esto, un detalle viene llamando la atención de sus fans.

Es que en los numerosos posteos que realiza Julieta de manera diaria, a través de su cuenta en Instagram y las Stories de esa red social, en ninguna viene apareciendo su novio. Pese a que él también está vinculado al mundo de la moda y ya tuvo una incursión en la rosca de la farándula, él no está muy presente.

Es por eso que la pregunta recurrente del público termina siendo si están o no juntos. Y todo indicaría que la respuesta es "sí están juntos". Así lo reveló ella toda esta semana en distintas entrevistas que brindó en diferentes medios. Una de esas fue a la Revista Gente donde aseguró que su relación con Lucca sigue adelante.

"Él es un amor y la pasó muy mal con mi estadía en la casa. Es más, dejó su trabajo, tuvo que empezar terapia y sufrió con las mentiras que se inventaban sobre nosotros. Fue una exposición que ninguno de los dos esperábamos", explicó y luego agregó: "Siempre le agradezco el aguante que me hizo durante tantos meses. Lo positivo es que que hoy casi no hablamos de Gran Hermano".

Julieta y Lucca llevan 2 años juntos y asegura que la relación que mantienen es como si nunca se hubieran separado en este tiempo. "Siento que el tiempo se congeló: pasaron 162 días y hoy estamos tan bien como cuando entré a la casa en octubre de 2022", señaló.

Por otro lado, a principios de esta semana, Julieta pasó por el programa Biri Biri y confesó que ella y su novio han hablado de la posibilidad de estar con otras parejas pero como relación abierta y compartida. "A veces te da ganas de estar con otra persona pero lo permitiríamos", señaló y confesó: "en algún punto te da ese deseo de estar con alguien y como que diríamos 'sí hacelo'".

???? No entiendo nada la relación de Julieta y Lucca #GranHermano #JulietaPoggio pic.twitter.com/6hjbk3OQyM — MARCOS GuD83EuDD0D (@GHargentina_22) April 10, 2023

Luego reconoció que no es celosa y que no tendría problema algún día sumar una chica a la relación como Emilia Mernes. Sin embargo él le habría dicho que no le gustaría sumar un hombre a la relación.