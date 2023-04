Quién es Verónica "Bambi" Macías, la esposa de Cacho Garay que lo denunció

jueves, 13 de abril de 2023 00:00

Este miércoles, se conoció que el humorista "Cacho" Garay fue detenido en Mendoza tras una denuncia de su esposa por violencia de género. Se trata de Verónica "Bambi" Macías, una mujer 36 años menor de Garay.

Según se conoció, Macías es una conocida cantante lírica oriunda de Córdoba, que habría conocido al humorista en 2010 cuando ella tenía tan sólo 19 años. Posteriormente, en 2014 formalizaron su relación.

En palabras de Garay en una entrevista a la revista Pronto, en 2014, describió a su pareja como "un ángel". "Me inspiró algo muy tierno. Bamby soñaba con que alguien la escuchara y eso me rompió el corazón”, dijo.

“Un día me vino a ver al teatro, nos hicimos amigos y después la amistad fue in crescendo. Impensadamente, surgió una relación", describió sobre lo que fue el proceso de su historia.

Y agregó: "Al principio ella me mintió con la edad. Me dijo que tenía 21, pero era más chica. No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad porque la madurez no pasa por el almanaque”.

Ambos dieron el Sí, quiero, y se mudaron a Mendoza, desde donde comenzaron a actuar juntos en los shows del humorista. Esta tarde, Garay fue aprehendido por la policía en su domicilio ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género, informaron fuentes policiales.

Durante un allanamiento realizado a las 13.30 en la vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre, que fuera solicitado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, los efectivos policiales hallaron cinco armas de fuego que fueron secuestradas, detallaron las fuentes.