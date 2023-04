Imputaron a "Cacho" Garay por violencia de género y tenencia de armas

jueves, 13 de abril de 2023 12:26

El conocido humorista mendocino Juan "Cacho" Garay quedó imputado este jueves por amenazas en contexto de violencia de género y tenencia de armas tras ser detenido el miércoles en su domicilio, ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, luego de que su esposa lo denunciara, informaron fuentes policiales.

Durante un allanamiento, realizado a las 13.30 en la vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre, que fuera solicitado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, los efectivos policiales hallaron cinco armas de fuego que fueron secuestradas, detallaron las fuentes.

El abogado de la denunciante, en entrevistas realizadas a medios televisivos de CABA en las últimas horas, dijo que la esposa del humorista decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz, el fin de semana pasado.

El letrado sostuvo que su clienta fue a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza, e indicó que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista y había sido víctima de "violencia física, económica y sexual".

"Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos", dijo el abogado José Manuel Fiz.

Según detallaron fuentes policiales, entre las armas secuestradas se encuentran un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido.

Por su parte, el abogado de Garay sostuvo que solicitó la recuperación de la libertad del humorista. Y amplió: "Se ofrecieron las garantías necesarias y se ofreció una fianza a los fines de que el fiscal tenga el aseguramiento del imputado en el proceso".

A su vez, comentó que "en lo que se refiere al delito de lesiones, que lo que determinaría la violencia física, es muy importante probar ese tipo de hechos para que se configure el delito".

Y continuó: "En este caso, por medio de las pericias médicas y de cuerpo médico forense, se constatan las lesiones; en el expediente no existe ningún tipo de pruebas que acredite ese hecho".

Por otro lado, en lo que se refiere a la violencia económica, el abogado dijo que "el mismo día que la señora Verónica Macias interpone la denuncia a Garay, fue cuando él regresa de Córdoba a Mendoza. En ese momento, ella tenía todo pago: hotel de 5 estrellas, la comida, la noche y el pasaje. Ella le pide que le deje dinero y él le hace una transferencia bancaria por 40 mil pesos".

El miércoles, el humorista rompió el silencio a través de una publicación en su cuenta de Facebook. “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”, posteó. Luego, subió una historia a Instagram con una frase que se le atribuye al pintor Salvador Dalí.

“Que hablen bien o mal. Lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y, cuando lo hacen, sólo se dicen maravillas”, reza el texto de la foto.

La denuncia fue radicada por la mujer el pasado domingo por un hecho ocurrido el sábado en el Hotel Eleton.

En días pasados, el abogado de la esposa de Garay dialogó con el programa "Intrusos" (América) y contó que su clienta se encuentra actualmente en un refugio para mujeres, ya que el artista se niega a dejar la casa que compartían en Mendoza.

Fuente: Cadena 3