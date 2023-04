Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 12 de abril de 2023 00:00

Una nueva decisión de Fikret molestará a los Boran en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita momentos de máxima tensión con Ipek casada de Fikret y dispuesta a divorciarse mientras que él sigue con confusiones. Esto lo llevará a acercarse una vez más a Adem y eso caerá mal en el entorno familiar.

En el capítulo de este miércoles, Adem llevará a Günes a su nuevo departamento. Allí habrá un colchón en el piso que es donde duerme y al ver esto, ella le marcará esto como un error. Lejos él de molestarse, le pedirá un consejo. "No es la altura correcta pero espero que tú me digas qué hacer", le indicará él abierto a cualquier cambio.

Ante esto, ella se sentirá halagada y contenta por su atención. "No se si después me digas que algo no te gusta o te parece feo, o que los colores que usé no combinan bien y son incorrectos para tí. Pensé que podíamos decorarlo juntos", señalará.

Por otro lado, Fikret llegará a la mansión para cenar en familia pero recibirá la negativa de sus hermanos. "Ya no hay nada que nos sorprenda contigo Fikret. Nuestra madre no sabe nada, no se lo menciones todavía", pedirá Faruk.

Ante esto, el esposo de Ipek reaccionará molesto. "Un secreto de los Boran en la bolsa de valores y en Bursa no puede ocultarse de ninguna manera", lanzará con ironía. Apenas él exprese eso, llegará Esma y escuchará que algo ocurría a sus espaldas.

¿Qué pasará ahora?, ¿se animarán a contarle lo de Adem?