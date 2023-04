"No la pasé bien": la pesadilla que vivió una participante de "Masterchef Argentina"

miércoles, 12 de abril de 2023 13:56

Tras un video sorpresa de los familiares de los participantes, Delfina Gayoso reveló en MasterChef Argentina su lucha contra los trastornos de ansiedad.

"Hola, Delfi. Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de vos. Queremos que disfrutes mucho de este momento, cada minuto que puedas estar en la cocina", le dijo Elvio a su hija.

"Tomá tus conocimientos, las charlas de sobremesa, los sabores y olores de esta ciudad. Inspirate para un plato que al probarlo te lleve a casa y a nosotros", le pidió Carolina a Delfi desde su casa en 9 de Julio, ciudad del interior de Buenos Aires.

"Me emociona un montón que siempre estén apoyándome. Yo el año pasado no la pasé bien y ellos fueron una de las grandes cosas por las que pude superar todo lo que me pasaba. Mis amigos, mi psicóloga, mis profesores, todos", expresó la participante de MasterChef Argentina (Telefe)al ser indagada sobre sus sensaciones por Wanda Nara.

"El año pasado tuve un trastorno de ansiedad que se apoderó de mí y no la pasé bien", explicó Delfina en la entrevista.

"No imaginaba ni 1/4 de lo que me está pasando ahora, que mi vida se convierta en esto", aseguró la cocinera, que luego volvió a agradecerle a sus padres por apoyarla en los buenos y malos momentos, siempre acompañándola.