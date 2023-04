Emotiva confirmación: Lizy Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot, agrandan la familia

miércoles, 12 de abril de 2023 16:27

Lizy Tagliani habló sobre sus deseos de ser madre y reveló que busca adoptar un niño junto a su marido, Sebastián Nebot. Tras su casamiento, la conductora aseguró que tienen intenciones de agrandar la familia y que planean anotarse en el registro de adopción.

La humorista dio detalles sobre la relación con su esposo y como llevan sus primeros días de casados. “En lo cotidiano no me cambió nada, pero es una sensación muy linda y es como un logro para mí”, señaló Lizy y habló sobre la posibilidad de convertirse en madre. “El plan del hijo lo seguimos teniendo. Hay que anotarse en el registro y esperar. Es un largo camino. Pero no lo tomo como una obsesión o presión. Lo tomo como un matrimonio convencional que busca todas las noches y puede venir o no”, explicó.

“No es que tengo focalizada la necesidad de ser madre. Nunca la tuve. Todavía no tengo bien definido si quiero un bebé chiquito o alguien un poco más grande. En general, pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si vienen con hermanos, no tengo problema”, expresó Lizy en una entrevista con Marcelo Polino.

“Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá, me gustaría hacerlo por mis propios medios. Ocuparme como se ocupó mi mamá, trabajando en casa de familia. No sé si tantos, pero con uno o dos hermanos más no tengo problema”, añadió.

También se refirió al hecho de ser una mamá trans: “El tema de la edad un poco me cuesta, pero no es tanto por mí, sino por la criatura porque pienso qué pasaría para el chico tener una mamá trans con mucha exposición en los medios”. Además, reflexionó: “Me lo pregunto pensando en toda la información que yo tenía en mi cabeza a los 7 años del mundo adulto. En cambio si viene de menos de tres años, va a ser todo más natural crecer con eso”.

Y finalizó: “Para resolver eso debería hablar con algún profesional que me ayude. Para que todo salga bien. A Seba le encanta que seamos una familia. Él perdió a su papá temprano, pero en su familia son muchos y muy unidos. Su mamá era maestra, crió a cuatro hermanos varones y él tiene como el alma de la familia. Le encanta”.