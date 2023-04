Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 11 de abril de 2023 00:00

Una decisión de la mano de un cambio atraviesa a Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela, que gira más allá de la historia de Faruk y Süreyya para plantear todos los problemas que atraviesan a una familia, sorprende por estos días con un giro importante de la mano de sus protagonistas.

En el capítulo de este martes, Adem le contará a su psicóloga que se siente tranquilo al haber recuperado la paz con Fikret a quien lo ve como su único hermano. Sin embargo su reconciliación con el joven Borat tiene otro objetivo oculto. "Pensé que al menos mi hijo tendrá un tío. Sólo eso", le confesará entre lágrimas. Luego agregará: "Fikret tiene dos hijos y si algo llegara a pasarme, pienso que no cuento con mucho apoyo, no hay nadie que me ayude y por eso lo hice".

Por otro lado, Galip le contará a Akif que Fikret quiere dejar la empresa y que él tome el control de sus acciones. Al enterarse de esto, Faruk increpará a su hermano para saber en qué estaba pensando para tomar esa medida y tratará de revertir su decisión.

"Dime cómo quieres que le diga esto a mi madre", le preguntará Faruk a lo que su hermano responderá: "por eso es que pensé en Galip, por mi madre. No me gusta la idea pero ella está enamorada. Así hablan de negocios y aprovecha a organizar su boda".

Al escuchar esas palabras, Faruk entenderá que sus dichos no son ajenos al pensamiento de Adem. Por eso intentará saber si detrás de tal medida está el ex esposo de Dilara generando influencia y querrá saber cuáles son sus verdaderas intenciones.

Paralelamente a este conflicto, Ipek se mostrará desilusionada de Süreyya de quien esperaba una reacción más fuerte y una toma de postura ante el conflicto con Fikret. "Hablas de unión, de que estemos todos juntos. No hay tal cosa en la mansión, nunca ha existido. Tú tienes un esposo que te apoya demasiado. Ustedes dos hacen un gran equipo y siempre logran lo que se proponen", señalará Ipek notoriamente molesta.

"Pensé que ibas a reaccionar de forma diferente pero no puedes hacerlo. Te has convertido en la sultana Esma", lamentará Ipek para poner punto final a su relación con Süreyya.