"Me generó asco...": Dos competidores de Gran Hermano se declararon la guerra

martes, 11 de abril de 2023 17:22

Dos protagonistas de Gran Hermano (Telefe) se enfrentaron en las últimas horas. Juan Reverdito y Lucila "La Tora" fueron muy unidos en la casa más famosa del país, pero la amistad se terminó tras la finalización del programa.

El taxista criticó duramente a Lucila por su comportamiento con Walter "Alfa" Santiago tras criticarlo duramente. El competidor sostuvo que "con la Tora tenía la mejor, la tenía allá arriba. Cuando se fue la primera vez de la casa, nos hemos juntado con la familia a comer, fue mi hermano a la casa de ella y comimos un asado. Todo espectacular".

Además, afirmó que "me contestó soberbia apenas salimos de la casa. La vi en un debate y le dije 'me generó asco cómo te colgaste de Alfa. En la primera etapa, tu ideología de mujer era otra. Si pensabas de una forma, ¿tanto te puede gustar la plata para pensar otra? O cambiar tus modales o lo que sea'. Y me contesta 'papi, estuve 2 meses y medio adentro de la casa, ¿vos pudiste entrar?'.

Por último, el competidor resaltó que no le interesa seguir en relación con sus compañeros y afirmó que su única prioridad es ser buena persona.