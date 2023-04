Cecilia Bolocco reveló que sufre una compleja enfermedad

sábado, 1 de abril de 2023 14:20

Cecilia Bolocco participa activamente en las redes sociales para hablar con sus seguidores y también para promocionar la ropa que vende. Durante su último vivo de Instagram se la pudo ver muy animada hasta que una de sus seguidoras le hizo una pregunta que le hizo cambiar el semblante.

“¿Cómo estás de salud?”, ante lo cual Bolocco se sinceró: “No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia”. Rápidamente, trató de llevar tranquilidad a sus fans: “Dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar siempre bien para estar bien y la verdad es que muy pocas veces estamos re bien”.

“Yo estoy relativamente bien. Me siento bien, eso es lo importante”, agregó la presentadora chilena, que se encuentra a la espera de los últimos resultados de sus análisis: “Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa. A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada con qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz”.

Cecilia Bolocco es una ex modelo y conductora chilena tiene 57 años y es conocida en Argentina por haber estado casada con el ex presidente Carlos Menem y haber tenido un hijo con él. Ahora se encuentra viviendo en Chile y le hace frente a este nuevo problema. Cabe destacar que la neutropenia es la disminución de los glóbulos blancos, que son la principal defensa contra las infecciones.