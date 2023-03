Se dieron con todo: La Tora Villar y Coti Romero, en un picante cruce por Nacho

jueves, 9 de marzo de 2023 14:53

Lucila "La Tora" Villar fue la última eliminada de "Gran Hermano" y en el afuera se chocó con todo con una de las participantes más polémicas, Coti Romero. En "A la Barbarossa", no se guardaron rencores y ventilaron situaciones que ambas tenían atragantadas.

"Yo cuando salgo de la casa escuché que les decía a las chicas que pensabas que yo era celosa, envidiosa y que yo afuera iba a ser de esa forma. ¿Quería saber si seguís pensando eso?", le dijo la modelo correntina a la última eliminada del reality.

La Tora fue contundente: "para dejar de pensar eso tengo que hablar con vos. Por la imagen tuya en la casa, pienso que sí. Pero recién salgo, ojalá podamos hablar y aclarar un montón de situaciones que vivimos."

El clima se fue encendiendo de a poco ya que Coti señaló que La Tora estaba celosa de ella cuando, en realidad para ella era estrategia. Como contrapartida, la correntina dijo que la joven habría querido buscar a su novio Alexis "Conejo" Quiroga. "Pero vos venías desde la semana uno con él, cuando no estaba con el Cone. Después, ella estaba en pareja con Alexis, pero en vez de pedirle la remera a su macho se la pedía a Nacho. Y eso que yo todavía no estaba con Nacho. Esta fue la única cosa de celos que le dije a Nacho. Le dije: 'Fantasma, le das la remera'", disparó Lucila.

"Nunca me gustó Nacho. Le tengo mucho cariño porque coincidimos en muchas cosas, pero no es el tipo de chico que me puede gustar. ¿No viste que eso fue armado? Yo iba a jugar con los hombres... ¿Y cuál es el problema de que saque a las mujeres? Capaz te molestó que te haya sacado. Pero es un juego y hay que sacar de a uno", se defendió Coti.

¡Epa!