El radical cambio que le espera a Nacho Castañares fuera de "Gran Hermano"

jueves, 9 de marzo de 2023 15:10

Nacho Castañares es el primer finalista de "Gran Hermano" y mostró su sensibilidad al hablar de su mamá y lo difícil que fue afrontar su muerte. Una vez que salga del reality, el joven deberá resolver cómo continúa con su vida y sobre todo, si compartirá o no sus días con su papá Rodolfo.

Verónica es la tía del corazón de Nacho, se conocen desde que él tiene 6 años y compartieron muchos momentos juntos en familia. En un móvil con el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, Verónica expuso parte de la vida íntima de Nacho, su relación con su madre, su padre y el vínculo amoroso con la Tora dentro de la casa.

"Me encanta, me parece divina. La realidad es que me parece una buena persona, obviamente no puedo decir más, si no solamente de lo que veo. No puedo opinar más cosas porque no la conozco más de los que se ve en la pantalla. No sé si a la convivencia le sumó o le restó, si él se sintió bien haciéndolo así, está perfecto. A Nacho lo vi realmente bien porque él siguió siendo él", aseguró la tía de Nacho.

Luego Verónica fue consultada sobre el vínculo entre Rodo y Nacho, ya que Analía Franchín le preguntó a ella por qué cree que ahora el padre de él, se viene a vivir a la Argentina, siendo que cuando murió su mamá no lo acompañó.

"Mirá, lo que pasó con Mariana fue muy rápido, la verdad es que fue algo que no lo esperábamos. Nadie lo esperaba, es algo que todavía no lo pudimos entender mucho", empezó recordando Verónica y luego aclaró la situación sobre el jugador de Gran Hermano: "Con la situación de Rodo, yo lo que creo es que, si bien se veían fin de semana por medio por vivir en otro país, viajaban todo el tiempo desde que Rodo está en Uruguay. Y me parece que siempre hay cosas para acomodarse. Rodo allá tiene su peluquería, su trabajo y su vida", reveló la tía de Nacho.

Con respecto al futura de Nacho, una vez que sucedió la muerte de su madre, todos en su familia se preguntaron qué iba a hacer él, si iba a quedarse en Argentina con su abuela, o si iba a irse a Uruguay o Europa: "Fue muy difícil hacerlo todo medio rápido, la entrada a GH también fue medio rápido. Yo sí sabía que más allá de Gran Hermano, esto era un tema que se estaba hablando en la familia, qué iba a pasar con Nacho y con quién iba a ir a vivir, si con la abuela, si con el padre, si el padre se iba a venir a vivir acá o si Nacho se iba a ir a vivir allá. Era algo que se estaba hablando en la familia".