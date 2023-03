"No nos comamos ese verso": Sol Pérez sorprendió con un posteo

miércoles, 8 de marzo de 2023 15:41

Sol Pérez atraviesa su mejor momento en lo profesional. Forma parte de un panel exitoso de las noches de Gran Hermano, además de trabajar en el equipo de Cortá por Lozano (Telefe) y consagrarse como la ganadora The Challenge Argentina.

Este martes ese reality llegó a su fin con el logro de la modelo que pudo superar a sus compañeros y levantar la copa tras 14 episodios de competencia que duró el certamen. La final del programa conducido por Marley tuvo como participantes a Claudia Albertario, Sol Pérez, Yeyo De Gregorio, Eva Bargiela, Rodrigo Cascón y Octavio Oky Appo.

Tras esta consagración, la modelo usó su cuenta oficial de Instagram para hablarle al público y contarle cómo vivió esta experiencia. Para ello hizo dos posteos, uno en la madrugada y otro ya entrada la mañana. En el primero, que se tituló "Gané el primer The Challenge Argentina" sumó más de 184 mil Me Gusta en 16 horas. Allí, entre otras cosas, reveló que sintió miedo y angustia pero fue todo un desafío en lo personal.

"Cuando me llamaron para este proyecto tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder lograrlo. Aislada, sin contacto con la gente que amo y en competencia. Toda mi vida me gustó el deporte, siento que no solo inculca valores hermosos sino también te enseña a convivir con los fracasos, con los triunfos y entender que eso es también la vida", comenzó expresando en ese texto.

Luego agregó: "Entrené y me preparé para poder dejar lo mejor de mi. Tuve miedo, angustia, no me sentí capacitada, muchas veces me excedieron situaciones, extrañé MUCHO. Pero saben que es lo más lindo? Que PUDE, pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos. Me llena de orgullo decir que tuve los mejores compañeros, una producción que se lleva todos los aplausos, un conductor que sufrió con nosotros".

El posteo lo terminó confesando que siente "orgullo decir que el primer The Challenge Latinoamericano lo ganó una mujer". "Lo di todo, lo sufrí pero también lo disfruté mucho. Las mujeres podemos con todo", finalizó.

En el segundo posteo compartió un video con un texto en el que alienta a las mujeres a no rendirse ni bajar los brazos por más duro que sea el desafío que ponga la vida. "Di hasta mi último respiro, no podía más, terminé casi inmóvil en el piso después de estar durante casi 10 horas en esa final, desde la mañana hasta la noche", escribió en ese posteo y agregó: "Fue duro, quizá una de las experiencias más duras y lindas de mi vida. Gané, pero eso pasa a un segundo lugar porque lo más importante fue que di todo, me lleve amigos y aprendí mucho".

"Ojalá que si estás leyendo esto te des cuenta que nada es imposible, que no importa que digan o que te digas, VOS PODES. Hoy es el día internacional de la mujer y desde este lado puedo decir LUCHEN POR LO QUE QUIEREN. No somos menos, no nos comamos ese verso", finalizó.