"Me molestó la actitud": Julieta cruzó a Camila que terminó llorando

miércoles, 8 de marzo de 2023 12:00

Un momento de máxima tensión se vivió este martes en la noche en Gran Hermano (Telefe) con el ingreso de Walter "Alfa" Santiago. El polémico participante pasó unas horas en la casa pero con un objetivo puesto de antemano por la producción: llevar una valija con una "misión" que se develará este miércoles en la noche.

Tras el paso del ex participante, se generó una situación muy difícil entre dos de las competidoras: Julieta y Camila. Es que la primera increpó a la segunda por haberse puesto contenta cuando ingresó el sexagenario pero también por hacer una broma sobre la posibilidad de que ingresara también Coti.

"Me molestó quizás la actitud que tuviste cagándote de risa diciendo que vuelve Coti... me molestó la actitud porque no sabes cómo se pueden tomar las personas las cosas, que pueden no ser igual que vos", lanzó Julieta muy molesta, de acuerdo se pudo ver en la transmisión de Pluto TV.

La situación se dio en la madrugada mientras Julieta se servía la cena y Camila lavaba un plato. A pocos metros, Romina y Marcos escuchaban el planteo pero sin intervenir.

"Yo ju te dije 'tranqui ju'". Yo me puse feliz porque vino Alfa", expresó Camila tratando de defenderse ante las críticas pero sin conseguirlo. "Vos sabes que no terminé las cosas bien con Alfa ni con Coti", le respondió Julieta a lo que Camila intentó frenar sus palabras: "yo estoy encerrada igual que ustedes, no es que salí afuera". Sin embargo, "Disney" rechazó sus dichos y mantuvo su postura.

Finalizada esta discusión, y con los ojos llenos de lágrimas, Camila se recostó en una reposera en el patio y no ocultó su tristeza. Notoriamente afectada por la discusión, y sin haber tenido la oportunidad de defenderse bien ante Julieta, le explicó al público lo que ella sintió: "le dije lo de Coti en modo chiste porque me la creí. Pensé que venía Coti porque como Alfa pasó, los veía como figura fuerte. Nunca quise faltar el respeto a nadie".

Luego agregó: "no se por qué me lo dice. Después le pregunté a Juli cómo estaba, que no se pusiera así porque no nos habían dicho nada y se puso mal... se lo tomó a mal".

Camila intentó dejar en claro que Julieta le cae bien y que este miércoles intentará hablar con ella para arreglar esa diferencia. "Realmente me cae bien.... independientemente de que me vote o no, con Juli voy a tener una relación afuera. Lo se por qué la quiero como bailarina de mis canciones", agregó con una sonrisa.

Luego aclaró: "tendría una relación con todos en la casa, menos con una persona, pero con los demás sí. Nacho me cae super bien... Marcos ni hablar, es un pan de Dios y me sorprende cada día más. Parece esto más fácil de lo que es... ven cuando pasa cualquier cosa, te pueden tomar en tu contra de que vos no entendés".