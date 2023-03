Gonzalo Valenzuela: “Tengo una relación cercana con la muerte”

miércoles, 8 de marzo de 2023 00:00

Gonzalo Valenzuela fue entrevistado en el programa De tú a tú de la televisión chilena y habló de la pérdida de su hijo Ringo y de su relación con su ex, Juana Viale.

El actor y la conductora comenzaron a salir en el 2004, tuvieron a su hijo Silvestre en el 2008 y luego atravesaron juntos la tragedia de perder a su hijo, al nacer en el mes 8 del embarazo. Un año después, llegó a su familia Ali y finalmente al cumplir 10 años juntos, la pareja decidió separarse.

Sin embargo, el vínculo entre ellos es muy bueno: “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”.

En esta oportunidad, se animó a contar los detalles de la tragedia que atravesaron juntos: “La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones”.

Según “Manguera”, estas indicaciones fueron de una total negligencia: “Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente. Me subí al del auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro, eso es terrible. Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto”.

El actor considera que desarrolló un vínculo cercano con la muerte porque siendo muy joven perdió a su hermano mayor, y con sólo 23 años sus padres habían fallecido. "Mientras uno recuerde a sus muertos, van a estar en un lugar de luz, en un lugar donde ellos van a estar bien. Cuando los olvidas, pasan a ser almas en pena. Por eso es muy importante que estén siempre presentes, y para mí están siempre presentes", expresó.

"Aunque suene fuerte, agradezco todo lo que me ha pasado, porque soy lo que soy gracias a lo que me ha tocado vivir y por cómo lo he vivido. Si hay algo que duele, es la muerte de un hijo. Pero me levanto todos los días pensando en que si me muero hoy, me muero tranquilo. Estoy contento con la persona que soy y también he podido ayudar a mucha gente gracias a esa experiencia”, concluyó.