"En el confesionario te dice con quién pelearte": explosiva declaración del ganador de Gran Hermano

Explosiva. Así es la declaración que brindó uno de los ganadores de Gran Hermano Argentina a través de su cuenta de TikTok. Se trata de Rodrigo Fernández Rumi, quien se consagró en la edición del reality del 2012 y que decidió hablarle a los fanáticos con "la verdad" pero luego ¿se arrepintió de lo dicho?.

El joven, que actualmente tiene 29 años de edad, publicó dos videos en las redes sociales que rápidamente se hicieron virales. En el primero se presenta dando lugar a parte de su descargo. Con un enorme cartel de cartón que simula ser un cheque (que es precisamente el que le dieron de manera simbólica cuando ganó), le habló al público sin rodeos.

“Como tanto me lo han preguntado, sí, Gran Hermano Argentina está todo armado", comenzó expresando y luego enumeró a qué se refiere: "en el confesionario la producción te dice con quién te conviene pelearte, también te sugiere a quién nominar y una vez a la semana podés hablar con un familiar desde el confesionario. Solo cinco minutos, pero algo es algo. Lo más loco es el premio: el premio no existe, pero eso lo sabés desde que entrás. Ya pasaron 10 años y nadie puede obligarme a cayerme”.

Luego en un segundo video dio marcha atrás a sus dichos y que sus palabras anteriores eran falsas: “El video anterior es todo mentira: sí. Gran Hermano es cien por ciento real, o por lo menos lo que yo viví”.

Además agregó: “Yo era el más chico de la casa. Soy de Victoria, Entre Ríos. No conocía a ningún productor, mandé un videíto por internet , me llamaron a una entrevista, fui, pasé, pasé y pasé. Hasta que un día, después de varios pasos, faltaban 10 días para que empiece el programa, me llamaron y me dijeron: ‘Rodrigo, te quería avisar que fuiste seleccionado para entrar a la casa de Gran Hermano’”.

Finalmente invitó al público que le deje sus preguntas por privado si tienen inquietud sobre cómo funciona el programa y él les contará.