Alfa hizo una revelación tras salir de GH: "Me sentí muy mal cuando vi el video"

miércoles, 8 de marzo de 2023 16:52

Este martes en la noche, Walter "Alfa" Santiago volvió a entrar a la casa de Gran Hermano y revolucionó a los participantes con su ingreso. Si bien fue sólo unos minutos y dejó una valija "mosteriosa" al salir del reality usó sus redes sociales para revelar la impresión que tuvo y lo que vivió adentro.

A través de un video, Alfa reiteró su apoyo a Camila, quien supo convertirse en muy cercana a él durante la estadía, y que anoche no pudo ocultar su emoción al volver a verlo.

"Hoy demostraron todo lo que son, yo me sentí bien, me sentí feliz, me sentí contento de compartir un ratito con todos de nuevo, pero me sentí muy mal cuando vi el video de que a Camila la acusan y defenestran", aseguró el sexagenario.

Acto seguido, aseguró que "Camila es brillante, Marcos es un buen tipo y Nachito tiene un corazón de oro, y nada más".

Tras el paso del ex participante, se generó una situación muy difícil entre dos de las competidoras: Julieta y Camila. Es que la primera increpó a la segunda por haberse puesto contenta cuando ingresó el sexagenario pero también por hacer una broma sobre la posibilidad de que ingresara también Coti.

"Me molestó quizás la actitud que tuviste cagándote de risa diciendo que vuelve Coti... me molestó la actitud porque no sabes cómo se pueden tomar las personas las cosas, que pueden no ser igual que vos", lanzó Julieta muy molesta, de acuerdo se pudo ver en la transmisión de Pluto TV.