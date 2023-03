“No me di cuenta...": la China Suárez habló de Rusherking

martes, 7 de marzo de 2023 10:51

Eugenia ‘La China’ Suárez y Thomas Tobar, más conocido como Rusherking están atravesando su mejor momento como pareja. La actriz y el cantante publican diariamente fotos sobre su relación, sus viajes y sus momentos románticos.

Entre tantas fotos y videos compartidos, La China decidió expresar sus sentimientos y le dedicó una historia a su novio con románticas declaraciones. “Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”, expresó la cantante.

Junto a las palabras compartió una foto de Rusherking abrazándola por la espalda. “Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la mamá de Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré) y Magnolia y Amancio (junto a Benjamín Vicuña).

El cantante santiagueño reposteó el tierno mensaje de su novia en su cuenta de Instagram y le dedicó unas románticas palabras. “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, expresó Rusherking junto a un emoji de corazón rojo.

Como pareja, Rusher y La China pasan su tiempo realizando viajes tanto románticos como en familia. Durante el verano disfrutaron de sus vacaciones en México, en donde el cantante le obsequió un ramo de rosas y chocolates.

En los últimos días, visitaron Santiago del Estero, de donde es oriundo Rusherking, para un show del cantante. “¿Qué pasa changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor mi suegra”, dijo La China en un video y agregó sobre su pareja: “Este changuito se ríe e ilumina todo”.