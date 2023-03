Amor de Familia: avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de marzo de 2023 00:00

Momentos dramáticos se vivirán este lunes en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela transita un camino en el que los protagonistas apostarán por un camino juntos y para ello enfrentarán los desafíos que les impongan los enemigos.

En el capítulo de este lunes, Hikmet enfrentará a Zeynep con el objetivo de que deje de actuar de manera incorrecta en busca de dinero y que piense más en su bebé. "Estás embarazada. Vas a ser madre. Deja de manipular a todos y busca la manera de ser independiente. Se fuerte. Sigue el ejemplo de mi hermana", comenzará expresando el joven Elibol quien pondrá de ejemplo a su hermana Filiz.

Luego agregará: "ella tiene demasiados problemas pero los resuelve sola. Si vas a imitar a alguien que sea ella. Construye tu propia vida y ve por tu hijo tu misma".

Por otro lado, Cicek decidirá abandonar la casa tras la agresión que le provocó su ex marido a Hikmet que pudo haberle costado la vida. Con dolor, pero convencida de que es lo mejor, dejará una carta a los Elibol y se irá del lugar. "No me busquen, se que tengo que acabar con ese maldito de Aydar", apuntará la joven al momento de salir de la casa de Filiz.

Lejos de todo esto, Nihal irá a la oficina de Semil para hablar con él y acordar la forma como actuarán para destruir a Filiz y Baris. "No entiendo por qué te empeñas tanto en estar con Sabas", le preguntará él desconcertado por la sed de venganza que ella tiene.

"No se trata de él sino de mi. Teníamos un acuerdo. Yo misma le dije que si no cumplía su palabra, volvería a enviar a Filiz a prisión y me subestimó. Ése era el acuerdo", explicará ella y luego agregará: "estoy segura que no le quedará otra opción si me deshago de ella".

En este escenario, Baris buscará la forma de llevarse a su hijo y sacarlo del lado de Nihal. Para ello le planteará un juego con el objetivo de que sea lo menos traumático para él . por otro lado, sabas le hizo jugar un juego a su hijo para llevárselo de la casa. "¿Te gustaría jugar algo conmigo?, irnos de vacaciones juntos", le planteará Baris a Sabas.

Luego le confesará que su madre no sabrá dónde está: "ella no tiene por qué enterarse de esto. No sabrá dónde estamos. Es como jugar a escondidas. Será una sorpresa para ella".