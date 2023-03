"¿Tiene ganas de ser padre?", la pregunta que desconcertó a Marcos

domingo, 5 de marzo de 2023 19:13

Marcos se convirtió en uno de los competidores más queridos en la casa de Gran Hermano (Telefe). Es uno de los elegidos para llegar a la final del programa éxito de la televisión.

Este domingo, mientras limpiaban la casa, Romina aprovechó para preguntarle a Marcos cómo se siente en estos días en el programa. El joven aseguró que muy bien, y que se siente acompañado con la presencia de Valentina, su hermana. Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que la exdiputada fue más allá e indagó sobre su vida personal. "¿Tiene ganas de ser padre?", apuntó la jugadora.

Ante ese cuestionario, el Primo quedó asombrado y no logró contestar de inmediato. Luego, de varios segundo agregó que "no, no quiero". Pero, más tarde cambió de opinión y destacó que "sí, me gustaría, pero no ahora, tal vez en unos años más", subrayó el participante.

Valentina, que estaba en el lugar durante la charla, se quedó asombrada ante la pregunta de Romina. La joven no emitió opinión al respecto.