"Te vas a ir bien, Juli": el consejo de Romina en GH que quedó grabado en un video

"Ponéle que te llegas a ir, ganan el juego con trampa, mintiendo, siendo algo que no son. Si Tora llega a la final, no llega siendo ella. Yo prefiero llegar a la final siendo yo" -Romina.



