"Se me prendió la lamparita": Romina confesó que tuvo una charla con GH y encendió alarmas

domingo, 5 de marzo de 2023 14:00

A horas de una nueva gala de eliminación en la que Julieta, Camila o Lucila podrían abandonar la casa, Romina confesó que mantuvo una charla con Gran Hermano y en las redes sociales no pasaron por alto el comentario.

La revelación la hizo en el patio de la casa cuando mantenía una charla a solas con Julieta, a quien le contó que había hablar con "Big", al parecer en el confesionario y le dijo algo que la dejó pensando.

"Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, es como que se me prendió más la lamparita, cuando me dijo 'es justo que los cuatro...', y ahí me puse a pensar", le dijo la ex diputada a su amiga.

El video fue cortado y rápidamente enfocaron al living de la casa donde se encontraba Valentina, hermana de Marcos. La confesión de Romina llamó la atención y sus dichos generaron repercusión en las redes sociales, entre los seguidores del reality: