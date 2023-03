"Se alejó, ya no comparte con nosotras": Julieta y Romina preocupadas por el rechazo de un posible aliado

domingo, 5 de marzo de 2023 00:00

Los competidores no quieren dejar la casa y ponen en juego todas sus estrategias para seguir adelante. Julieta logró afianzar su vínculo con Romina y ambas buscan sumar aliados para volverse fuertes. Las jugadoras de Gran Hermano (Telefe) buscan convertirse en finalistas y para ello necesitan más integrantes en su equipo.

Poggio sostuvo que siente la necesidad de conocer los motivos por los que Nacho decidió alejarse de ellas, cuando en realidad siempre fue confidente y cercano. "No entiendo que le pasa", subrayó Julieta. Y agregó que tal vez sea porque está Rodolfo en la casa y eso repercute en su relación.

"A mí me trató mal, no me habla", resaltó Romina. Luego, destacó que la relación entre ellos hace rato que no viene por buen camino, y ya no le preocupa.

Vale destacar que en varias oportunidades Nacho fue contra la exdiputada sin ningún problema, y junto a Lucila le declararon la guerra. Los grupos se dividieron y los competidores tienen un único objetivo: llegar a la meta.