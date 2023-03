Un sorprendente mensaje se publicó desde la cuenta de Marcos de GH: "Todavía no"

viernes, 31 de marzo de 2023 00:00

Marcos Ginocchio, el joven de 22 años que se levantó como ganador de la 11° edición de Gran Hermano en Argentina, vive momentos de mucha fama cerca y lejos de las cámaras, por el cariño que supo cosechar en la gente.

De visita por varios programas de Telefe, el joven se da a conocer cada vez más como no lo hizo dentro de la casa del reality y eso hace que continúe recibiendo miles de mensajes de apoyo de sus seguidores. Eso, llevó a que desde su cuenta de Instagram se publicara un sorprendente mensaje esta noche.

"Primero que nada queremos agradecer todos los mensajes y la buena onda que está recibiendo Marcos, él está muy contento, feliz y agradecido con todo lo que está pasando y el apoyo que le brindan", comenzó diciendo el comunicado a través de las Stories.

Y continuó: "También queremos hacerles saber que, si bien publicó un posteo anoche para agradecerles, todavía no está manejando sus redes en totalidad. Les pedimos paciencia que de a poco él las irá retomando y respondiendo los mensajes".

En las últimas entrevistas, Marcos reveló lo que hará con el premio que ganó de más de 19 millones de pesos y una casa. “Ganador no me veía hasta último momento. Pensaba, no que caía mal, pero tampoco que caía bien. Pensaba que votos positivos no iba a tener”, expresó en El Debate Final.

“Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano. Y siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera. No sé si voy a poner un comedor, pero con los 19 millones que gané voy a hacer lo que pueda para los chiquitos de la calle", aseguró el joven.