Nuestro Amor Eterno: la "decisión" que cambiará todo en la ficción

viernes, 31 de marzo de 2023 00:00

Una decisión y un cambio. Así avanza Nuestro Amor Eterno, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino en el que los protagonistas deben tomar decisiones y eso puede traer aparejado problemas impensados.

Las decisiones vendrán de la mano del paso que dará Esma con miras a contraer matrimonio con Garip, el amor de toda su vida. Él se comprometió a cuidarla en el camino de la enfermedad y ella está dispuesta a pasar el resto de su tiempo con él, a pesar que sus hijos no lo acepten aún.

En el capítulo de este viernes, Faruk y Fikret están dispuestos a irse de la mansión Boran después de enterarse que Garip irá a vivir con Esma a ese lugar. En plena cena, Fikret será quien primero exponga el tema en la mesa y generará un clima de máxima tensión.

"Yo ya estoy decidido, solo espero encontrar un lugar pronto", expresará Fikret quien luego agregará: "¿Por qué vivimos en la mansión?, por nuestra madre. ¿Ahora necesita de nuestra compañía?, no ahora tiene al señor Garip que la cuida. No necesita de nuestra compañía".

Ante esto, Esma destacará: "siempre tengo que sacrificar una parte de mi alegría. Debo tomar la decisión siempre de qué es lo que tengo que sacrificar. Pero esta vez la decisión será sólo suya".

Por otro lado, Faruk y Emir mantendrán una charla sobre el nuevo rumbo que tomarán en sus vidas. "Emir, te prometí que no haría nada que trastornara tu vida. Lamento no haber podido cumplir. No te preocupes vas a vivir cerca de tus tios y tus primos. Vas a tener tu habitación propia", explicará.

"Comprendo que es difícil porque para mi también lo es pero", expresará Faruk a lo que inmediatamente su hijo detendrá sus palabras para hacerle una dura reflexión: "Estaremos cerca, tu podrás visitar a tu madre cuando así lo quieras. Tu madre está viva y sana. Y tu dijiste que querías mudarte. ¿Por qué dices que es una decisión difícil para tí papá?".